В Чувашии завершено расследование дела экс-премьера республики Павла Данилова

Как считает следствие, Павел Данилов, в период с августа 2022 года по март 2024 года, будучи зампредом правительства — министром строительства Чувашии, получил в качестве взяток через Алексея Антонова 50,5 млн руб. от представителя двух фирм — ООО КСК и ООО «Поволжская СК» — «за способствование заключению подведомственными и подконтрольными Минстрою Чувашии государственных контрактов и договоров». Возглавляемая Алексеем Антоновым Ипотечная корпорация возводила жилой дом на деньги дольщиков для переселения граждан из аварийного жилья. В ходе строительства были допущены нарушения, которые не позволили ввести дом в эксплуатацию. Следствие оценивает ущерб от действий Алексея Антонова в размере почти 25 млн руб.