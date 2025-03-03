СК завершил расследование дела против стрелка ВСУ в Курской области

По данным следствия, в августе 2024 года вооруженный Шульган в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ вторгся на территорию России. Отмечается, что в Кореневском районе Курской области Шульган открывал огонь с наблюдательно-огневых позиций по российским военнослужащим и мирному населению, а также препятствовал эвакуации населения. Подчеркивается, что в ходе боевых действий Шульган был задержан военнослужащими ВС РФ.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении стрелка 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ солдата Андрея Шульгана, обвиняемого в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты “а”, “в” части 2 статьи 205 УК РФ)… В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемого», — говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.