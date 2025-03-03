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Что известно о наезде автомобиля на толпу в Мангейме

Автомобиль наехал на толпу в городе Мангейме на западе Германии, сообщило издание Mannheimer Morgen. Минимум 2 человека погибли, 25 пострадали, пишет газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Как указывает портал Mannheim 24, черный внедорожник на большой скорости двигался от площади Парадеплатц по направлению к водонапорной башне и врезался в толпу людей.
  • На месте работают спасательные службы.
  • Полиция обратилась к жителям с просьбой избегать поездок в центр города.
  • Как сообщила газета Bild, водителя автомобиля задержали.
  • По информации издания, все дороги и мосты, ведущие из города, контролируются сотрудниками полиции с автоматами, а над Мангеймом кружит вертолет.
  • Как отмечает газета, автомобиль врезался в толпу в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof.

Жертвы и пострадавшие

  • По данным Bild, в результате наезда погибли по меньшей мере 2 человека, 25 пострадали.
  • По информации издания, 15 человек находятся в тяжелом состоянии.