Что известно о наезде автомобиля на толпу в Мангейме

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Как указывает портал Mannheim 24, черный внедорожник на большой скорости двигался от площади Парадеплатц по направлению к водонапорной башне и врезался в толпу людей.
- На месте работают спасательные службы.
- Полиция обратилась к жителям с просьбой избегать поездок в центр города.
- Как сообщила газета Bild, водителя автомобиля задержали.
- По информации издания, все дороги и мосты, ведущие из города, контролируются сотрудниками полиции с автоматами, а над Мангеймом кружит вертолет.
- Как отмечает газета, автомобиль врезался в толпу в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof.
Жертвы и пострадавшие
- По данным Bild, в результате наезда погибли по меньшей мере 2 человека, 25 пострадали.
- По информации издания, 15 человек находятся в тяжелом состоянии.