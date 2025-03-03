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В Нижнем Тагиле риелтор спасла пенсионерку от мошенников

В Нижнем Тагиле риелтор спасла пенсионерку от продажи квартиры. Та собиралась расстаться с жильем по требованию мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, сотрудница агентства недвижимости «Юриэлт» заподозрила, что пенсионерка, обратившаяся к ним для продажи квартиры, могла стать жертвой преступников. Риелтор своевременно сообщила об этом в полицию. В ходе проверки выяснилось, что пожилая женщина уже лишилась около 1,5 млн рублей, следуя инструкциям неизвестных, выдававших себя за сотрудников разных организаций.

Аферисты, запугав тагильчанку взломом ее страницы на портале Госуслуг и угрозой привлечения к уголовной ответственности, заставили ее перевести свои сбережения на так называемый «безопасный счет». Убедив, что в отношении нее якобы идет проверка, преступники запретили сообщать о случившемся. Только благодаря внимательности риелтора пенсионерка сохранила квартиру, которую уже собиралась продавать.

Полиция Нижнего Тагила напоминает: не передавайте посторонним свои персональные данные. Не устанавливайте неизвестные приложения и при малейших подозрениях немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.

Напомним, недавно в Екатеринбурге пожилая женщина после общения с мошенниками лишилась миллионов рублей и медали Героя Советского Союза.