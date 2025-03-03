В Нижнем Тагиле риелтор спасла пенсионерку от мошенников

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, сотрудница агентства недвижимости «Юриэлт» заподозрила, что пенсионерка, обратившаяся к ним для продажи квартиры, могла стать жертвой преступников. Риелтор своевременно сообщила об этом в полицию. В ходе проверки выяснилось, что пожилая женщина уже лишилась около 1,5 млн рублей, следуя инструкциям неизвестных, выдававших себя за сотрудников разных организаций.