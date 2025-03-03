Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за наркоторговлю

В Ростовской области осудили женщину, которую поймали с 9 кг наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Ростовской области получила 13 лет и 2 месяца колонии строгого режима по статье, связанной с производством и сбытом наркотиков. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, жительница станицы Ольгинской была «лаборантом» незаконного интернет-магазина. При задержании у женщины изъяли более 9 кг запрещенного вещества.

Задержанную осудили по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Приговор уже вступил в силу.

Напомним, ранее осужденную за наркотики ростовчанку поймали на краже телефона и денег.