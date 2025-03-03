Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за наркоторговлю

Жительница Ростовской области получила 13 лет и 2 месяца колонии строгого режима по статье, связанной с производством и сбытом наркотиков. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, жительница станицы Ольгинской была «лаборантом» незаконного интернет-магазина. При задержании у женщины изъяли более 9 кг запрещенного вещества.
Задержанную осудили по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Приговор уже вступил в силу.
Напомним, ранее осужденную за наркотики ростовчанку поймали на краже телефона и денег.