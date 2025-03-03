Сын помог пожилой волгоградке не стать жертвой телефонных мошенников

Ей представился «финансовый помощник», который сообщил, что от её имени оформлена доверенность на третье лицо, позволяющая снимать деньги с её счетов. Чтобы аннулировать эту доверенность, женщине предложили снять все свои сбережения и перевести их на «безопасный» счёт. Волжанка уже сняла деньги и была готова выполнить указания, но в этот момент ей позвонил сын. Он сразу заподозрил неладное и объяснил матери, что это классическая схема мошенников.