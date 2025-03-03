Сын помог пожилой волгоградке не стать жертвой телефонных мошенников

В Волгоградской области 65-летняя жительница Волжского едва не потеряла свои сбережения, став жертвой хитроумной схемы мошенников.
Женщина обратилась в полицию после того, как ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником медицинского учреждения. Злоумышленник убедил её продиктовать номер СНИЛСа, якобы для записи на приём в поликлинику.
Вскоре на телефон волжанки пришло сообщение от якобы службы поддержки. В нём утверждалось, что её данные на портале госуслуг были изменены мошенниками, и для решения проблемы нужно было позвонить по указанному номеру. Женщина последовала инструкции, и тут начался настоящий спектакль.
Ей представился «финансовый помощник», который сообщил, что от её имени оформлена доверенность на третье лицо, позволяющая снимать деньги с её счетов. Чтобы аннулировать эту доверенность, женщине предложили снять все свои сбережения и перевести их на «безопасный» счёт. Волжанка уже сняла деньги и была готова выполнить указания, но в этот момент ей позвонил сын. Он сразу заподозрил неладное и объяснил матери, что это классическая схема мошенников.
Благодаря своевременному вмешательству сына, женщина избежала потери своих сбережений. По факту попытки мошенничества следователи уже возбудили уголовное дело.