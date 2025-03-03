Мужчин с метеозондами и GPS-трекерами задержали у границы с Литвой

Нарушители были обнаружены в ночь с 28 февраля на 1 марта в приграничной зоне.
Задержаны двое мужчин, планировавших нарушить законодательство о государственной границе. При осмотре местности пограничники обнаружили два автомобиля и прицеп.
Там также отметили, что в авто находились 22 баллона с газом, три метеозонда и три GPS-трекера.
В настоящее время по факту произошедшего проводится разбирательство.
В комитете напомнили о запрете использования воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения. Незаконное хранение и использование летательных аппаратов в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима, за которое предусмотрена административная ответственность — штраф до 50 базовых величин.
Ранее в Государственной пограничной службе Литвы отмечали, что белорусские контрабандисты для переправки через границу сигарет все чаще применяют метеозонды. Преимуществом этого метода является бесшумность, однако для их запуска требуются специфические знания и благоприятные погодные условия.