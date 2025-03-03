Мужчин с метеозондами и GPS-трекерами задержали у границы с Литвой

Ранее в Государственной пограничной службе Литвы отмечали, что белорусские контрабандисты для переправки через границу сигарет все чаще применяют метеозонды. Преимуществом этого метода является бесшумность, однако для их запуска требуются специфические знания и благоприятные погодные условия.