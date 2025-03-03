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Мужчин с метеозондами и GPS-трекерами задержали у границы с Литвой

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Пограничники задержали в Гродненском районе у границы с Литвой мужчин, у которых найдены баллоны с газом, метеозонды и GPS-трекеры, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Источник: Telegram / ГПК Беларуси

Нарушители были обнаружены в ночь с 28 февраля на 1 марта в приграничной зоне.

Задержаны двое мужчин, планировавших нарушить законодательство о государственной границе. При осмотре местности пограничники обнаружили два автомобиля и прицеп.

сказали в ГПК

Там также отметили, что в авто находились 22 баллона с газом, три метеозонда и три GPS-трекера.

В настоящее время по факту произошедшего проводится разбирательство.

В комитете напомнили о запрете использования воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения. Незаконное хранение и использование летательных аппаратов в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима, за которое предусмотрена административная ответственность — штраф до 50 базовых величин.

Ранее в Государственной пограничной службе Литвы отмечали, что белорусские контрабандисты для переправки через границу сигарет все чаще применяют метеозонды. Преимуществом этого метода является бесшумность, однако для их запуска требуются специфические знания и благоприятные погодные условия.