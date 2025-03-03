Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны

Жители хутора под Геленджиком нашли в реке боеприпас времен войны.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На окраине Геленджика, в хуторе Широкая Щель, местные жители обнаружили взрывоопасный предмет в русле реки Шебс и сообщили об этом в правоохранительные органы.

На место выехала группа разминирования ОМОН «Шторм-Юг» регионального управления Росгвардии. Специалисты осмотрели находку и определили, что это 105-миллиметровый артиллерийский снаряд, оставшийся со времен Великой Отечественной войны.

Снаряд аккуратно извлекли и доставили на специально оборудованную площадку. Там, соблюдая все необходимые меры предосторожности, специалисты Росгвардии безопасно уничтожили боеприпас.

Ранее стало известно, что за год в Краснодарском крае уничтожили более 2,5 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны.