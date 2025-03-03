В Геленджике уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны

На окраине Геленджика, в хуторе Широкая Щель, местные жители обнаружили взрывоопасный предмет в русле реки Шебс и сообщили об этом в правоохранительные органы.
На место выехала группа разминирования ОМОН «Шторм-Юг» регионального управления Росгвардии. Специалисты осмотрели находку и определили, что это 105-миллиметровый артиллерийский снаряд, оставшийся со времен Великой Отечественной войны.
Снаряд аккуратно извлекли и доставили на специально оборудованную площадку. Там, соблюдая все необходимые меры предосторожности, специалисты Росгвардии безопасно уничтожили боеприпас.
Ранее стало известно, что за год в Краснодарском крае уничтожили более 2,5 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны.