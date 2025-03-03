В Ростовской области задержали браконьеров с убитыми животными

В Усть-Донецком районе Ростовской области поймали охотников-браконьеров, занимавшихся отстрелом парнокопытных. Ущерб от деятельности нарушителей превысил 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Предварительно, убийством животных промышляли три местных жителя в возрасте от 36 до 42 лет и один приезжий из Анапы.
— Во время осмотра машин и помещений, где хранились охотничьи трофеи, нашли три головы оленей и тушу одного из этих животных, а также тушу косули. Кроме этого, изъяли пять единиц оружия, 334 патрона различных калибров, тепловизионные прицелы и глушители. Назначены экспертизы, — прокомментировали в полиции.
Сейчас задержанным грозит уголовное наказание по статье «Незаконная охота» (ч. 2 ст. 258 УК РФ). За такое нарушение закона грозят штрафы до 1 млн рублей или от 3 до 5 лет лишения свободы.