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В Ростовской области задержали браконьеров с убитыми животными

Браконьеров, убивших трех оленей и косулю, задержали в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Усть-Донецком районе Ростовской области поймали охотников-браконьеров, занимавшихся отстрелом парнокопытных. Ущерб от деятельности нарушителей превысил 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Предварительно, убийством животных промышляли три местных жителя в возрасте от 36 до 42 лет и один приезжий из Анапы.

— Во время осмотра машин и помещений, где хранились охотничьи трофеи, нашли три головы оленей и тушу одного из этих животных, а также тушу косули. Кроме этого, изъяли пять единиц оружия, 334 патрона различных калибров, тепловизионные прицелы и глушители. Назначены экспертизы, — прокомментировали в полиции.

Сейчас задержанным грозит уголовное наказание по статье «Незаконная охота» (ч. 2 ст. 258 УК РФ). За такое нарушение закона грозят штрафы до 1 млн рублей или от 3 до 5 лет лишения свободы.