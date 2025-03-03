В Ростовской области задержали браконьеров с убитыми животными

— Во время осмотра машин и помещений, где хранились охотничьи трофеи, нашли три головы оленей и тушу одного из этих животных, а также тушу косули. Кроме этого, изъяли пять единиц оружия, 334 патрона различных калибров, тепловизионные прицелы и глушители. Назначены экспертизы, — прокомментировали в полиции.