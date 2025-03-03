В Нижнем Новгороде изъяли более 3 тысяч литров нелегального алкоголя

В Нижнем Новгороде изъяли более 3 тысяч литров алкоголя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Так, спиртное продавалось в ларьке, а хранилось на расположенном рядом складе. Из-за нарушения правил продажи на индивидуальную предпринимательницу был составлен протокол. Ей грозит от 20 до 40 тысяч рублей штрафа. Алкоголь будет конфискован.
Кроме того, женщина продавала автомобильную стеклоомывающую жидкость по низкой цене. Полицейские заметили в средстве признаки содержания опасного метилового спирта. Жидкость изъяли на экспертизу. Предпринимательнице грозит административная ответственность и штраф до четырех тысяч рублей.
Напомним, 17 млн рублей штрафов получили нижегородские продавцы нелегального алкоголя.