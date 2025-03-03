В Нижнем Новгороде изъяли более 3 тысяч литров нелегального алкоголя

Так, спиртное продавалось в ларьке, а хранилось на расположенном рядом складе. Из-за нарушения правил продажи на индивидуальную предпринимательницу был составлен протокол. Ей грозит от 20 до 40 тысяч рублей штрафа. Алкоголь будет конфискован.