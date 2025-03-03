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Блиновская уже в 2025 году сможет подать ходатайство об УДО

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская, осужденная на пять лет по делу о легализации и отмывании денежных средств, имеет право условно-досрочно освободиться после отбытия более половины срока, согласно положениям статьи об УДО, передает корреспондент ТАСС.

Источник: ТАСС

Учитывая то, что блогер отбыла около двух лет наказания, находясь под следствием в СИЗО и под домашним арестом, расчета день, она может подать прошение об УДО уже до конца 2025 года.

Савеловский суд Москвы в понедельник приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по обвинению в легализации денежных средств. В части обвинений в уклонении от уплаты налогов она освобождена от ответственности по двум эпизодам в связи с истечением срока давности. Ей назначен также штраф 1 млн рублей и запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Суд удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.

Судебный процесс начался в конце августа 2024 года. Блиновская, по версии следствия, за 2019−2021 годы уклонилась от уплаты налогов на более чем 900 млн рублей, используя схемы дробления бизнеса. В апреле 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию.