Блиновская уже в 2025 году сможет подать ходатайство об УДО

Учитывая то, что блогер отбыла около двух лет наказания, находясь под следствием в СИЗО и под домашним арестом, расчета день, она может подать прошение об УДО уже до конца 2025 года.
Савеловский суд Москвы в понедельник приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по обвинению в легализации денежных средств. В части обвинений в уклонении от уплаты налогов она освобождена от ответственности по двум эпизодам в связи с истечением срока давности. Ей назначен также штраф 1 млн рублей и запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Суд удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.
Судебный процесс начался в конце августа 2024 года. Блиновская, по версии следствия, за 2019−2021 годы уклонилась от уплаты налогов на более чем 900 млн рублей, используя схемы дробления бизнеса. В апреле 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию.