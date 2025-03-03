Блиновская уже в 2025 году сможет подать ходатайство об УДО

Савеловский суд Москвы в понедельник приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по обвинению в легализации денежных средств. В части обвинений в уклонении от уплаты налогов она освобождена от ответственности по двум эпизодам в связи с истечением срока давности. Ей назначен также штраф 1 млн рублей и запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Суд удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.