За два месяца 2025 года в Башкирии на железнодорожных путях погибли 8 человек

Минтранс напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Гражданам призывают быть бдительными, соблюдать правила безопасности, а также отказаться от использования мобильных и гаджетов, будучи на платформах, а также во время посадки и высадки из вагонов и при переходе через железнодорожные пути.