За два месяца 2025 года в Башкирии на железнодорожных путях погибли 8 человек

В Башкирии за первые два месяца текущего года количество случаев травмирования граждан на объектах Куйбышевской магистрали снизилось на 31% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
Тем не менее, ситуация остается тревожной: за январь-февраль 2025-го из-за собственной неосторожности увечья получили девять человек. Восемь из этих случаев — с летальным исходом.
Основными причинами происшествий чиновники называют переход через ж/д пути в неположенных местах перед приближающимся поездом, а также травмы на пешеходных настилах.
Для предотвращения инцидентов на Куйбышевской магистрали регулярно проводятся профилактические мероприятия. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов организуются рейды, а в школах проходят разъяснительные беседы о правилах безопасности на железной дороге.
Минтранс напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Гражданам призывают быть бдительными, соблюдать правила безопасности, а также отказаться от использования мобильных и гаджетов, будучи на платформах, а также во время посадки и высадки из вагонов и при переходе через железнодорожные пути.
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