Жителя Шахт осудили за ложное минирование больницы и отдела полиции

Жителя Ростовской области осудили за ложное сообщение о минировании травматологического отделения городской больницы и одного из отделов полиции. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
По данным ведомства, 37-летний шахтинец предупредил об угрозе из хулиганских побуждений. Он изначально не собирался минировать постройки и все придумал «из-за неприязненного отношения к правоохранительным органам».
В итоге нарушителя спокойствия привлекли по статье о ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Мужчина получил 3 года колонии общего режима. Приговор вынесли в Шахтинском городском суде.
Ранее в Ростовской области осудили женщину, которую поймали с 9 кг наркотиков.