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Жителя Шахт осудили за ложное минирование больницы и отдела полиции

В Ростовской области мужчина получил 3 года колонии за ложное минирование.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Ростовской области осудили за ложное сообщение о минировании травматологического отделения городской больницы и одного из отделов полиции. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, 37-летний шахтинец предупредил об угрозе из хулиганских побуждений. Он изначально не собирался минировать постройки и все придумал «из-за неприязненного отношения к правоохранительным органам».

В итоге нарушителя спокойствия привлекли по статье о ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Мужчина получил 3 года колонии общего режима. Приговор вынесли в Шахтинском городском суде.

Ранее в Ростовской области осудили женщину, которую поймали с 9 кг наркотиков.