В ДТП с автобусами в Барселоне пострадали более 30 человек

«В результате аварии между двумя автобусами в Барселоне на пересечении проспекта Диагональ и улицы Рожер-де-Льюриа: SEM оказывает помощь примерно 34 пострадавшим», — говорится в сообщении службы в социальной сети X.
По данным спасателей, четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы Clínic, Sant Pau, del Mar и Vall d'Hebron. Еще трое получили травмы средней степени тяжести и направлены в госпитали Sant Joan de Déu, del Mar и Sant Pau. Остальные 27 человек получили легкие травмы, им оказывается медицинская помощь.