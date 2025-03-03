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В ДТП с автобусами в Барселоне пострадали более 30 человек

МАДРИД, 3 мар — РИА Новости. По меньшей мере 34 человека пострадали в результате столкновения двух автобусов в центре Барселоны, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщила служба экстренной помощи Каталонии (SEM).

Источник: AP 2024

«В результате аварии между двумя автобусами в Барселоне на пересечении проспекта Диагональ и улицы Рожер-де-Льюриа: SEM оказывает помощь примерно 34 пострадавшим», — говорится в сообщении службы в социальной сети X.

По данным спасателей, четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы Clínic, Sant Pau, del Mar и Vall d'Hebron. Еще трое получили травмы средней степени тяжести и направлены в госпитали Sant Joan de Déu, del Mar и Sant Pau. Остальные 27 человек получили легкие травмы, им оказывается медицинская помощь.

ДТП