Участники смертельной драки в Сысерти получили от 1,5 до 14 лет

В зависимости от роли каждого им инкриминировалось совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из хулиганских побуждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц), ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.