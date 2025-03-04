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Участники смертельной драки в Сысерти получили от 1,5 до 14 лет

3 марта Свердловский областной суд признал виновными 8 участников смертельной драки в букмекерской конторе Сысерти.

В зависимости от роли каждого им инкриминировалось совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из хулиганских побуждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц), ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, между местными жителями Кириллом Стародубом и Андраником Ферре произошел конфликт. Первый собрал своих знакомых и предложил встретиться в букмекерской конторе 2 апреля 2023 года.

Разговора не получилось, знакомые Стародуба избили находившихся в конторе граждан. Один был убит, трое получили травмы различной степени тяжести.

«ЧП, о котором идёт речь, произошло в помещении букмекерской конторы и бильярдного зала по улице Орджоникидзе в городе Сысерти, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Тревожное сообщение о произошедшем конфликте со смертельным исходом поступило в дежурную часть территориального ОВД 2 апреля 2023 года в 22:38».

Суд назначил Станиславу Новоселову и Владиславу Старкову наказание в виде 14 лет колонии строго режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Стародубу — 13 лет колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы.

Александру Султанову и Дмитрию Осадчеву назначено 11 лет и 11 лет 2 месяцев колонии строго режима соответственно с ограничением свободы на 1,5 года. Андрею Казанцеву — 1 год 6 месяцев колонии строгого режима. Ему зачтен срок содержания под стражей, он освобожден в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания.

Иману Мамедову с учетом предыдущих приговоров по совокупности назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничение свободы на 1 год. Рамиль Садыков приговорен к 4 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

«МК-Урал» ранее писал, что в Сысерти поздним вечером 2 апреля в помещении, где есть бильярдный зал и букмекерская контора, произошла массовая драка. В ней приняли участие порядка 10 мужчин.

В ходе драки погиб мужчина 1986 года рождения. Второй пострадавший с различными травмами доставлен в больницу.