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Суд отменил оправдательный приговор экс-проректору КубГТУ

Краснодарский краевой суд отменил приговор в отношении бывшего проректора Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) Татьяны Бархатовой, которая ранее была освобождена от наказания по делу о мошенничестве.

Источник: Коммерсантъ

Материалы направлены на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно информации надзорного органа, судебная коллегия края полностью изучила материалы дела и поддержала позицию обвинения.

Ранее, 20 мая 2024 года, Первомайский районный суд Краснодара переквалифицировал обвинение Татьяны Бархатовой с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере) на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). От наказания фигурантка была освобождена.

По версии следствия, Татьяна Бархатова вместе с соучастником, чье дело рассматривается отдельно, похитила более 2,2 млн руб. Эти средства были выделены Минобрнауки РФ в качестве субсидии на выполнение государственного задания в 2015 году.