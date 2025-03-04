Отца ребенка, покусанного хаски в Сочи, впервые допустили к сыну

«Сегодня я был в центре Пирогова, до сына допустили, впервые за все это время, взял за ручки его, он начал реагировать на меня сразу, он начал махать руками, я же с ним начал разговаривать, после этого врачи увидели это и сказали, его нужно выводить из искусственной комы, чтобы он мог после этого сам кушать. Сегодня был консилиум всех врачей, именно центра Пирогова, пластических, всех хирургов, нагноений никаких нет. Теперь самое главное, чтобы его вывели из искусственной комы и будут собирать лицо», — сказал Королёв.