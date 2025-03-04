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СК опроверг наличие нескольких сообщников у внучки экс-мэра Самары Тархова

У девушки был всего один подельник.

Источник: РИА "Новости"

Недавно в прессе появился слух, что у Екатерины Тарховой якобы могло быть два сообщника — мужчина и женщина, с которыми она познакомилась в баре в Тбилиси. Однако СК эти данные не подтвердил.

Напомним, Екатерину подозревают в убийстве дедушки и бабушки. Девушка призналась правоохранителям, что отравила родных, заморозила тела азотом, а потом попросила сообщника расчленить трупы. После этого останки бабушки и дедушки они вместе разбросали по мусорным бакам.

На допросе девушка заявила, что решилась на расправу из корыстных целей. Она хотела завладеть имуществом деда и бабушки.