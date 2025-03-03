WSJ: Трамп решил приостановить поставки оружия Украине

«Финансирование было приостановлено в последние недели на фоне замораживания администрацией иностранной помощи. Но решение о потенциальном закрытии основного трубопровода для поставок оружия в Украину было предпринято через несколько дней по итогам встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме», — пишет WSJ.