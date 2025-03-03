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WSJ: Трамп решил приостановить поставки оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение остановить финансирование новых поставок оружия Украине, а также рассматривает возможность заморозки уже планировавшихся поставок из американских арсеналов. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

США тормозят поставки оружия Украине.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение остановить финансирование новых поставок оружия Украине, а также рассматривает возможность заморозки уже планировавшихся поставок из американских арсеналов. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Финансирование было приостановлено в последние недели на фоне замораживания администрацией иностранной помощи. Но решение о потенциальном закрытии основного трубопровода для поставок оружия в Украину было предпринято через несколько дней по итогам встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме», — пишет WSJ.

Помощник конгрессмена и другой источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что в ближайший понедельник Белый дом проведет совещание. Главной темой встречи будет вопрос о приостановке поставок на основании полномочий по сокращению поставок.