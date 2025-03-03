Ле Пен предложила устроить конференцию по миру на Украине без НАТО и ЕС

Политик перечислила страны, которые должны участвовать в переговорах. Это Украина, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Румыния, Венгрия, Польша, Молдавия и так далее. Ле Пен добавила, что считает невозможным вариант вступления стран НАТО в конфликт. При этом она уточнила, что без этого военного блока Украине не удастся одержать верх над Россией.