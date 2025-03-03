Ле Пен предложила устроить конференцию по миру на Украине без НАТО и ЕС

В диалоге по урегулированию конфликта на Украине должны участвовать страны Европы, а от представителей таких объединений как НАТО и ЕС нужно отказаться. Об этом заявила лидер фракции правого «Национального объединения» во парламенте Франции Марин Ле Пен.
«Нужно устроить конференцию по миру и посадить за стол переговоров нации, без наднациональных инстанций, таких как НАТО и ЕС. Нации, которые заинтересованы в стабилизации в регионе», — заявила Ле Пен во время выступления перед парламентом.
Политик перечислила страны, которые должны участвовать в переговорах. Это Украина, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Румыния, Венгрия, Польша, Молдавия и так далее. Ле Пен добавила, что считает невозможным вариант вступления стран НАТО в конфликт. При этом она уточнила, что без этого военного блока Украине не удастся одержать верх над Россией.
Ле Пен критически оценила идею направления французских военнослужащих на Украину, назвав ее безумной, пишет RT. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для установления мира Украине потребуется поддержка США.