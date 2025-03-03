Трамп выдвинул жесткие требование к Зеленскому

«Зеленскому надо продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, оказываемую Киеву Вашингтоном», заявил Трамп, трансляция велась на сайте ABC News. Он добавил, что сделка по освоению ресурсов Украины американцами еще не мертва.