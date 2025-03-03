Трамп выдвинул жесткие требование к Зеленскому

Трамп заявил о требованиях к Зеленскому.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует более активно демонстрировать признательность за поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву. Такое заявление сделал глава США Дональд Трамп в ходе трансляции на сайте ABC News.
«Зеленскому надо продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, оказываемую Киеву Вашингтоном», заявил Трамп, трансляция велась на сайте ABC News. Он добавил, что сделка по освоению ресурсов Украины американцами еще не мертва.
Дональд Трамп ранее обвинил Европу в недостаточной военной поддержке Украины и критиковал украинского лидера Владимира Зеленского за отсутствие активности в переговорах. Трамп предложил переложить ответственность за поддержку Киева на европейские страны, чтобы снизить финансовую нагрузку на американских налогоплательщиков и минимизировать политические риски для США.