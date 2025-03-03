После атаки БПЛА в селе Чертковского района произошел пожар на промобъекте. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. ЧП произошло вечером 3 марта в селе Сохрановка.
Согласно опубликованной информации, из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата произошел пожар на складе промобъекта. Сотрудников эвакуировали в безопасное место.
Экстренные службы выехали на место. В результате атаки БПЛА, пострадавших нет. Информация уточняется.