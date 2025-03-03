Трамп начал угрожать Зеленскому

Трамп решил начать угрожать киевскому режиму.
Тот, кто высказывается против мирного урегулирования конфликта на Украине, «не задержится надолго», явно намекая на главу Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что боевые действия на Украине будут идти еще годы. РФ стремится к сделке по Украине, а тот, кто не хочет такого урегулирования, может и не задержаться надолго», — сказал Трамп.
Трамп также выразил уверенность в том, что договоренности по урегулированию украинского конфликта можно достичь «очень быстро», однако указал, что существуют определённые силы, которые выступают против мира. Президент США подчеркнул, что препятствие установлению мира является неприемлемым, и выразил недовольство по этому поводу.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил мнение, что конфликт на Украине может завершиться либо в ближайшее время, либо не завершиться вовсе, подчеркивая быстрое продвижение дипломатических переговоров. В ходе встреч и обсуждений с президентом России Владимиром Путиным, Трамп отметил желание Путина прекратить боевые действия и подчеркнул ожидание встречи для обсуждения мирного урегулирования.