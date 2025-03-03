Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в резонансном убийстве

Ранее на берегу Невы были обнаружены два чемодана с человеческими останками.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге были задержаны двое приезжих из других регионов России, подозреваемых в громком убийстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурино, Ленинградская область, супружеская пара расправилась со своим знакомым. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело и поместили останки в два чемодана, которые затем оставили на берегу Невы.

1 марта останки были случайно найдены местным жителем, увлекающимся моржеванием, который каждое утро купается в реке. Полицейские быстро установили личность убитого и вышли на след подозреваемых. Сотрудники правоохранительных органов из Республики Карелия задержали их в Петрозаводске, куда они прибыли, стараясь не привлекать к себе внимания.

В ближайшее время задержанные будут доставлены в Санкт-Петербург для передачи в следственные органы, где продолжится расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело после того, как в чемоданах были найдены человеческие останки. По результатам осмотра назначен комплекс судебных экспертиз, включая медицинскую, для определения причины смерти.