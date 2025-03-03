В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в резонансном убийстве

1 марта останки были случайно найдены местным жителем, увлекающимся моржеванием, который каждое утро купается в реке. Полицейские быстро установили личность убитого и вышли на след подозреваемых. Сотрудники правоохранительных органов из Республики Карелия задержали их в Петрозаводске, куда они прибыли, стараясь не привлекать к себе внимания.