В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в резонансном убийстве

В Санкт-Петербурге были задержаны двое приезжих из других регионов России, подозреваемых в громком убийстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурино, Ленинградская область, супружеская пара расправилась со своим знакомым. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело и поместили останки в два чемодана, которые затем оставили на берегу Невы.
1 марта останки были случайно найдены местным жителем, увлекающимся моржеванием, который каждое утро купается в реке. Полицейские быстро установили личность убитого и вышли на след подозреваемых. Сотрудники правоохранительных органов из Республики Карелия задержали их в Петрозаводске, куда они прибыли, стараясь не привлекать к себе внимания.
В ближайшее время задержанные будут доставлены в Санкт-Петербург для передачи в следственные органы, где продолжится расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело после того, как в чемоданах были найдены человеческие останки. По результатам осмотра назначен комплекс судебных экспертиз, включая медицинскую, для определения причины смерти.