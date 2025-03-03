Благодарность Зеленского, угрозы противникам мира и сделка: какие заявления сделал Трамп

Трамп выступил перед журналистами в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами в Овальном кабинете Капитолия в столице Америки. Он говорил об уважении со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сделке по редкоземельным металлам и Европе. Подробнее о высказываниях Трампа — в материале URA.RU.
Трамп говорит о мире.
Трамп считает, что Россия заключит мирный договор по УкраинеФото: Official White House / Shealah Craighead.
Трамп заявил, что сделку по урегулированию конфликта на Украине можно достичь очень быстро, но некоторые выступают против мира. «Сделка может быть заключена очень быстро. Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку», — сказал глава США.
По словам президента, США хотят как можно скорее завершить бои на Украине, а не затягивать конфликта еще на годы.
Трамп давит на Зеленского.
Трамп призвал Зеленского быть более благодарным СШАФото: Официальный сайт президента Украины.
Президент США высказался по поводу поведения главы Украины Владимира Зеленского. Он должен быть более благодарен за всю поддержку, которую ему оказывали ЕС и Штаты.
«Я думаю, он должен быть более благодарным, потому что эта страна (США) поддерживала его в самые сложные моменты,» — сказал Трамп. Он добавил, что США не планируют поддерживать Украину без явных шагов со стороны Киева в сторону урегулирования конфликта.
Трамп похвалил Европу.
Трамп назвал Байдена провальным политикомФото: Official White House / Cameron Smith.
Президент США считает, что Европа оказалась умнее экс-президента Джо Байдена. Последний просто раздавал деньги. А, по-хорошему, США и ЕС должны были разделить обязанности.
«Мы дали Украине порядка 350 миллиардов. Европа получает деньги назад, потому что давала деньги в форме кредита, а мы нет», — сказал Трамп.