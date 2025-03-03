Благодарность Зеленского, угрозы противникам мира и сделка: какие заявления сделал Трамп

Трамп заявил, что сделку по урегулированию конфликта на Украине можно достичь очень быстро, но некоторые выступают против мира. «Сделка может быть заключена очень быстро. Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку», — сказал глава США.