WP: Трамп откажется от обучения украинских военных

В Белом доме говорили о возможной остановке военной поддержки Украины после скандала в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом также заявлял советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Кроме того, в США начали обсуждать возможную отставку Зеленского с поста лидера страны. Недавно Трамп в своих соцсетях также разместил загадочное объявление, написав, что «ночь будет длинная».