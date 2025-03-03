Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении ребенка тренером по плаванию

Глава Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу запросил отчет о ходе проверки по делу о причинении телесных повреждений ребенку в детском саду города. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В социальных сетях появилась информация о том, что тренер по плаванию в одном из детских садов избила мальчика. Мать пострадавшего ребенка также сообщила, что ранее ее старший сын получил травму в этом же учреждении, однако никто не понес наказания за произошедшее.
В связи с данными инцидентами следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу начали проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Бобкову О. В. предоставить информацию о ходе процессуальной проверки.
Ранее мама пятилетнего ребенка рассказала, что ее сыну в садике № 41 в Санкт-Петербурге сломали нос, а его обидчику няня заклеивала рот скотчем и избивала телефоном. Женщина отметила, что в садике явные проблемы с персоналом.