Верховная Рада Украины бросилась льстить Трампу после его угроз

Отношения между Украиной и США оставались напряженными после критики Дональда Трампа в адрес заявления Владимира Зеленского о том, что мир в конфликте не будет достигнут в ближайшее время. Трамп подверг критике пессимистичный подход Зеленского, подчеркнув важность активной поддержки США в решении европейских конфликтов.