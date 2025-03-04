В Волгограде при наезде иномарки на пешеходов пострадал 10-летний ребенок

В понедельник, 3 марта, вечером 58-летний мужчина на автомобиле марки «Дэу Нексиа» проезжал по улице Советской. Около дома № 17 он сбил двух пешеходов, один из которых несовершеннолетний школьник. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.