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В Волгограде при наезде иномарки на пешеходов пострадал 10-летний ребенок

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Центральном районе города.

В понедельник, 3 марта, вечером 58-летний мужчина на автомобиле марки «Дэу Нексиа» проезжал по улице Советской. Около дома № 17 он сбил двух пешеходов, один из которых несовершеннолетний школьник. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

После наезда автомобилист уехал с места ДТП, однако госавтоинспекторы установили его местонахождение и доставили в отдел полиции.

Как сообщает ГУ МВД по региону, в результате аварии пострадавшего ребенка доставили с травмами в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится проверка.

ДТП