Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах

Медицинская экспертиза подтвердила, что французский актер Жерар Депардье способен присутствовать на судебных слушаниях в Париже, назначенных на 24 и 25 марта, касающихся обвинений в домогательствах. Об этом сообщает телеканал BFMTV, уточняя, что 76-летний актер сможет участвовать в процессе, который будет проходить в трибунале Парижа.
Медицинский эксперт установил, что длительность слушаний не должна превышать шести часов, с 15-минутными перерывами, чтобы актер мог отдохнуть. Ранее слушания по делу Депардье были перенесены с октября по просьбе его адвоката из-за проблем со здоровьем, которые не позволили актеру явиться на заседание.
Судебный процесс касается двух жалоб, поданных против Депардье членами съемочной группы фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Актер, который является фигурантом нескольких судебных расследований во Франции по обвинениям в домогательствах, всегда отрицал все выдвинутые против него обвинения.
Ранее актёр Жерар Депардье стал фигурантом расследования во Франции о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Правоохранители собираются внимательно изучить финансовую деятельность знаменитого артиста.