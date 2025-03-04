Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах

Медицинский эксперт установил, что длительность слушаний не должна превышать шести часов, с 15-минутными перерывами, чтобы актер мог отдохнуть. Ранее слушания по делу Депардье были перенесены с октября по просьбе его адвоката из-за проблем со здоровьем, которые не позволили актеру явиться на заседание.