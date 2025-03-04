Звезда сериалов «Солдаты» и «СашаТаня» устроил дебош в поезде

«Актер Павел Кассинский, известный по сериалу “Солдаты”, устроил дебош в поезде № 44 Имеретинский курорт — Москва», — говорится в сообщении. Супруга Кассинского заняла столик, за которым уже отдыхали несколько пассажиров, включая мужчину и женщину. В какой-то момент жена актера увела мужчину в сторону туалета, что вызвало недовольство его спутницы.