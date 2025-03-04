Звезда сериалов «Солдаты» и «СашаТаня» устроил дебош в поезде

Актер попытался устроить драку в поезде.
Известный актер Павел Кассинский, прославившийся благодаря ролям в сериалах «Солдаты» и «СашаТаня» оказался в центре скандала. Во время поездки на поезде № 44 «Имеретинский курорт — Москва» он устроил дебош, который начался в вагоне-ресторане, пишет telegram-канал Mash.
«Актер Павел Кассинский, известный по сериалу “Солдаты”, устроил дебош в поезде № 44 Имеретинский курорт — Москва», — говорится в сообщении. Супруга Кассинского заняла столик, за которым уже отдыхали несколько пассажиров, включая мужчину и женщину. В какой-то момент жена актера увела мужчину в сторону туалета, что вызвало недовольство его спутницы.
Женщина подошла к Павлу Кассинскому, чтобы рассказать о произошедшем. Однако вместо того, чтобы разобраться с ситуацией, актер накинулся на нее с криками, нецензурной бранью и угрозами.
Ранее сообщалось, что на актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело о хулиганстве после дебоша в самолете. Воловенко требовал от бортпроводников возможность курить на борту лайнера за отдельную плату и покупать алкогольные напитки.