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Актёр Павел Кассинский устроил скандал в поезде по пути в Москву

Инцидент произошёл в вагоне-ресторане.

Источник: Аргументы и факты

Известный по сериалу «Солдаты» актёр Павел Кассинский стал участником конфликта в поезде № 44 «Имеретинский курорт — Москва».

Инцидент произошёл в вагоне-ресторане.

По словам одной из пассажирок, его супруга присоединилась к компании, состоявшей из нескольких мужчин и женщины. В какой-то момент она увела одного из них в сторону туалета.

Узнав об этом, спутница мужчины обратилась к Кассинскому с рассказом о случившемся. Однако вместо того, чтобы выяснять отношения с женой, актёр резко отреагировал на саму женщину — начал грубо выражаться и угрожать.

Ранее в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн произошёл инцидент, в котором, по предварительной информации, участвовал невролог.