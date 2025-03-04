Актёр Павел Кассинский устроил скандал в поезде по пути в Москву

Известный по сериалу «Солдаты» актёр Павел Кассинский стал участником конфликта в поезде № 44 «Имеретинский курорт — Москва».
Инцидент произошёл в вагоне-ресторане.
По словам одной из пассажирок, его супруга присоединилась к компании, состоявшей из нескольких мужчин и женщины. В какой-то момент она увела одного из них в сторону туалета.
Узнав об этом, спутница мужчины обратилась к Кассинскому с рассказом о случившемся. Однако вместо того, чтобы выяснять отношения с женой, актёр резко отреагировал на саму женщину — начал грубо выражаться и угрожать.
Ранее в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн произошёл инцидент, в котором, по предварительной информации, участвовал невролог.