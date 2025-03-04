Срок следствия по делу экс-замминистра энергетики Яновского продлили

«Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном законом порядке до 13 марта 2025 года», — следует из документов в распоряжении агентства.
Вместе с Яновским по данному делу в СИЗО находятся руководитель кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» Асельдир Раджабов и замдиректора ФГБУ «ГУРШ» Наталья Конева. Действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников находится под домашним арестом.
По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но «фактически работы были проведены не в полном объеме». Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, были согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения.
Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек. Как ожидается, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.
В конце июня двум участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД.
В дальнейшем оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ, отмечали в ведомстве.