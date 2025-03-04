Рогов назвал скудоумием действия Зеленского

«От чего имени говорит Зеленский? Это нелигитимный узурпатор и диктатор, который еще рассказывает, что признавать, а что нет. Это смешно по определению. Мнение Зеленского никого не интересует. Отказываясь от мирных переговоров, Зеленский продолжает демонстрировать свое скудоумие, которое он лично воспринимает как кураж», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.