Трамп увеличил давление на Китай

Трамп удвоил пошлины для товаров из Китая.
Президент США Дональд Трамп объявил об удвоении пошлин на товары из Китая, повышая их с 10% до 20%. Это решение было официально опубликовано на сайте Белого дома.
«В связи с тем что КНР не предприняла адекватных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в указ президента вносятся поправки путем удаления слов “10%” и вставки вместо них слов “20%”, — указывается в сообщении Белого дома. По данным США, Китай не предпринял достаточных мер для борьбы с проблемой нелегальных наркотиков.
Ранее, в феврале, президент США уже ввел пошлины в размере 10% на китайские товары. С 1 февраля Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. В ответ на новые санкции Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию, передает Pravda.Ru.