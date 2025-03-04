Трамп увеличил давление на Китай

«В связи с тем что КНР не предприняла адекватных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в указ президента вносятся поправки путем удаления слов “10%” и вставки вместо них слов “20%”, — указывается в сообщении Белого дома. По данным США, Китай не предпринял достаточных мер для борьбы с проблемой нелегальных наркотиков.