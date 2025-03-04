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В Белом доме сделали жесткое заявление об Украине

США устали «оплачивать счета» за конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

В США устали платить Украине.

США устали «оплачивать счета» за конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за этот конфликт. Президент Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что Зеленский пока попросту не хочет этого», — сообщила она в интервью телеканалу Fox News.

Недавние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне завершились без достижения соглашений, в частности, по вопросам экономических сделок и гарантий безопасности. Трамп выразил разочарование в Зеленском, подчеркнув, что последний не готов к мирному урегулированию конфликта, и заявил о возможности пересмотра поставок вооружений Украине.