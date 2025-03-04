В Белом доме сделали жесткое заявление об Украине

Недавние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне завершились без достижения соглашений, в частности, по вопросам экономических сделок и гарантий безопасности. Трамп выразил разочарование в Зеленском, подчеркнув, что последний не готов к мирному урегулированию конфликта, и заявил о возможности пересмотра поставок вооружений Украине.