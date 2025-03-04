Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН назвали неожиданную опасность новых антироссийских санкций

Германия, где множество заводов по производству рыбных полуфабрикатов, предупредила продовольственная организация ООН.

Ограничения на поставку рыбы могут войти в новый пакет европейских санкций.

Введение полного запрета на импорт рыбы от российских поставщиков грозит Европе дефицитом продуктов. В зоне риска — Германия, где множество заводов по производству рыбных полуфабрикатов, предупредила продовольственная организация ООН.

«Полный запрет на импорт в ЕС рыбы из России может привести к дефициту популярных рыбных продуктов, например, рыбных палочек» — со ссылкой на данные альянса передает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Об этом пишет РБК.

Европа с лета прошлого года обсуждает ограничения на ввоз российской рыбы. Громче остальных на запрете настаивали страны Балтии. Однако рыба так попала в 16 пакетов европейских ограничений.

Санкции ЕС бумерангом бьют по экономике стран ЕС, отмечали в МИД РФ, напоминает RT. Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не исключил возможность снятия ряда антироссийских санкций в рамках работы над урегулированием украинского кризиса, сообщает «Национальная служба новостей».