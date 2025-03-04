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Пресс-служба Белого дома: Зеленский кусает руку, которая его кормит

Президент Украины Владимир Зеленский кусает руку, которая его кормит, отказываясь от сделки по редкоземельным металлам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Пресс-служба Белого дома заявила о странном поведении Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский кусает руку, которая его кормит, отказываясь от сделки по редкоземельным металлам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В минувшую пятницу в Белом доме Зеленский был в шаге от подписания соглашения о минеральных ресурсах, которое могло стать для него спасением с экономической точки зрения. И он укусил руку, которая его кормит», — заявила она в интервью телеканалу Fox News.

Изначально президент Украины Владимир Зеленский согласовал соглашение по редкоземельным металлам с администрацией Трампа, однако во время встречи в Овальном кабинете он отказался от переговоров с Россией, что привело к конфликту и последующей отмене сделки. Лидер Украины упустил возможность закрепить долгосрочное экономическое партнерство между США и Украиной.