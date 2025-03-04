Маск предложил Зеленскому сбежать из страны

«Зеленскому следует предложить некую амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Маск. Это было ответом на сообщение адвоката Рогана О 'Хэндли, который предположил, что Зеленский отправится в тюрьму после окончания конфликта на Украине.