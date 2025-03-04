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Baza: беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области

На Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области совершена атака беспилотниками. Местные жители сообщают, что слышали взрыв над заводом. Об этом пишут местные СМИ.

На Сызранский нефтеперерабатывающий завод совершена атака беспилотниками.

На Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области совершена атака беспилотниками. Местные жители сообщают, что слышали взрыв над заводом. Об этом пишут местные СМИ.

«Сызранский НПЗ атакован беспилотниками. Над нефтеперерабатывающим заводом в Самарской области был слышен взрыв, сообщают местные жители», — говорится в telegram-канале Baza. Отмечается, что официальной информации по инциденту пока нет. В департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод уже подвергался атаке в феврале текущего года, когда Вооруженные силы Украины осуществили нападение. Тогда, по информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, жертв среди персонала не было.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.