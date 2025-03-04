Baza: беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области

«Сызранский НПЗ атакован беспилотниками. Над нефтеперерабатывающим заводом в Самарской области был слышен взрыв, сообщают местные жители», — говорится в telegram-канале Baza. Отмечается, что официальной информации по инциденту пока нет. В департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается.