SHOT: в Сызрани в районе НПЗ произошли взрывы

В Самарской области в районе нефтеперерабатывающего предприятия произошли взрывы, информирует Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
«Жители Сызрани сообщают о взрывах в районе местного НПЗ», — говорится в сообщении.
Кроме того, обнародованы кадры, на которых запечатлены яркие вспышки в небе. Также местные жители рассказали, что слышали от «трёх до пяти». Очевидцы отметили, что в домах «шатались» стёкла в рамах.
Ранее сообщалось о возгорании на территории НПЗ в Уфе. Пожар был ликвидирован. Замеры не выявили превышения концентрации вредных веществ вблизи завода. Травмы получил сотрудник предприятия.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что на территории нефтеперерабатывающего завода не обнаружили признаков атаки беспилотных летательных аппаратов.