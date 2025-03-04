В США раскрыли, чем Зеленский взбесил вице-президента Вэнса

«Больше всего вице-президента вывели из себя 30 минут покачивания головой, ухмылок и закатывания глаз Зеленского», — заявил Дуси. По его словам, эти действия были восприняты как неуважение или пренебрежение к обсуждаемым темам или к самому вице-президенту.