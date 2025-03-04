В США раскрыли, чем Зеленский взбесил вице-президента Вэнса

Зеленский вывел из равновесия последователя Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из себя вице-президента США Джей-Ди Вэнса закатыванием глаз и ухмылками. Об этом заявил корреспондент Fox News Питер Дуси.
«Больше всего вице-президента вывели из себя 30 минут покачивания головой, ухмылок и закатывания глаз Зеленского», — заявил Дуси. По его словам, эти действия были восприняты как неуважение или пренебрежение к обсуждаемым темам или к самому вице-президенту.
Ранее, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский также проявил провокационное поведение. Это привело к острой реакции Вэнса и вызвало скандал.