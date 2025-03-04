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В Раде признали дезертирство военных ВСУ в другие страны

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные за границу для прохождения обучения, не стремятся возвращаться на родину. Это объясняется отсутствием желания участвовать в боевых действиях. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

Уехавшие за границу военные из Украины не возвращаются обратно.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные за границу для прохождения обучения, не стремятся возвращаться на родину. Это объясняется отсутствием желания участвовать в боевых действиях. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБоец ВСУ пожаловался на необходимость воевать с одним автоматом «Калашникова».

«Как только наши ребята попадают за границу, назад 100% не возвращаются. 100% выехало — 100% назад не возвращаются. У нас проблема — люди не хотят воевать, не готовы присоединяться в ряды ВСУ. И где бы их не обучали, ситуация не меняется», — пишет украинское издание «Новости Live» со ссылкой на слова Скороход.

С дезертирством бойцов ВСУ борются насильственным удержанием людей в пунктах прохождения обучения. Так, участникам курсов в Великобритании, не давали покинуть территорию военной базы, держа за колючей проволокой. Из зоны военных действий бегут и западные наемники. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил это тем, что цели их пребывания не оправдываются: они хотели быть охотниками на русских, а стали жертвами, пишет «Царьград».