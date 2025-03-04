В Раде признали дезертирство военных ВСУ в другие страны

«Как только наши ребята попадают за границу, назад 100% не возвращаются. 100% выехало — 100% назад не возвращаются. У нас проблема — люди не хотят воевать, не готовы присоединяться в ряды ВСУ. И где бы их не обучали, ситуация не меняется», — пишет украинское издание «Новости Live» со ссылкой на слова Скороход.