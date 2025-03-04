Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы.

В суде рассматривается дело о мошенничестве на 370 млн рублей.

Имущество экс-заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего главы Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова арестовано по решению суда. Об этом рассказал источник в силовых структурах. Оба фигуранта — обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы.

«В рамках обеспечительной меры было арестовано имущество Долматова и Новикова в нескольких регионах России», — пояснил собеседник РИА Новости. По его словам, речь идет о нескольких машинах, земельных участках и квартирах, в том числе — в Москве, в Сочи и под Ярославлем.

По версии следствия, Долматов руководя Росприроднадзором, и желая похитить деньги из бюджета, вступил в сговор со знакомыми ему людьми. Он организовал подготовку документов для завышения расходов на реализацию целевой программы и обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации. Всех махинаторов задержали, передает «Национальная служба новостей». Ранее были осуждены два других фигуранта этого дела, пишет RT.