Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

В суде рассматривается дело о мошенничестве на 370 млн рублей.
Имущество экс-заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего главы Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова арестовано по решению суда. Об этом рассказал источник в силовых структурах. Оба фигуранта — обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы.
«В рамках обеспечительной меры было арестовано имущество Долматова и Новикова в нескольких регионах России», — пояснил собеседник РИА Новости. По его словам, речь идет о нескольких машинах, земельных участках и квартирах, в том числе — в Москве, в Сочи и под Ярославлем.
По версии следствия, Долматов руководя Росприроднадзором, и желая похитить деньги из бюджета, вступил в сговор со знакомыми ему людьми. Он организовал подготовку документов для завышения расходов на реализацию целевой программы и обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации. Всех махинаторов задержали, передает «Национальная служба новостей». Ранее были осуждены два других фигуранта этого дела, пишет RT.