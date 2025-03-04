Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

По версии следствия, Долматов руководя Росприроднадзором, и желая похитить деньги из бюджета, вступил в сговор со знакомыми ему людьми. Он организовал подготовку документов для завышения расходов на реализацию целевой программы и обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации. Всех махинаторов задержали, передает «Национальная служба новостей». Ранее были осуждены два других фигуранта этого дела, пишет RT.