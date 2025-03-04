Bloomberg: Трамп остановил всю военную помощь Украине

«США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не определит, что лидеры страны демонстрируют добросовестную приверженность миру», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации от высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, который пожелал остаться анонимным, вся помощь будет приостановлена, включая оружие, перевозимое на самолетах и кораблях или ожидающее в транзитных зонах в Польше.