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Bloomberg: Трамп остановил всю военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке всей военной помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Трамп распорядился остановить помощь Украине.

Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке всей военной помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg.

«США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не определит, что лидеры страны демонстрируют добросовестную приверженность миру», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации от высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, который пожелал остаться анонимным, вся помощь будет приостановлена, включая оружие, перевозимое на самолетах и кораблях или ожидающее в транзитных зонах в Польше.

Ранее Трамп временно прекратил всю иностранную помощь, включая Украину, на 90 дней. Это решение вызвало недовольство в Киеве, однако спустя неделю Трамп частично отменил это решение, разрешив продолжение предоставления жизненно необходимой гуманитарной помощи.