Ульянов: Россия выступает против размещения европейских миротворцев на Украине

Отправка миротворческих сил на Украину будет способствовать поддержке Киева в продолжении военных действий. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Если решение все же будет принято, оно может превратить страну в новый Афганистан, считает газета The Telegraph. От идеи направлять своих бойцов на территорию Украины уже отказалась Румыния, пишет «Национальная служба новостей».