Главному оппоненту Зеленского на выборах нашли новое место

«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству», — говорится в документе. Залужный с 7 марта 2024 года отправлен послом Украины в Великобританию.