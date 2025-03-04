Банду киллеров-неудачников будут судить в Приморье

Перед судом, помимо основателя банды, предстанут Роман Шпачук, Руслан Лисицын и Андрей Газадулин. Им предъявлены обвинения в покушении на убийство нескольких человек (ч. 3 ст. 30, пункты «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и, собственно, в бандитизме (ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ). В ближайшее время уголовное дело с утверждёнными обвинительными заключениями будет передано в суд.
Установлено, что Марьин собрал банду для устранения неугодных лиц и выбивания долгов через психологическое давление на должников. Он обеспечил исполнителей убийств денежным вознаграждением, киллеры планировали преступления и к ним готовились, заполучив вооружение, транспортные средства и средства конспирации, но убийства не задались. Одного из потерпевших пытались устранить несколько раз, но бандиты то не могли попасть в цель при стрельбе из огнестрельного оружия, то неосторожно с этим оружием обращались.
Вторую жертву злоумышленники пытались устранить общеопасным способом, открыв хаотичную стрельбу во дворе дома. Они повредили автомобиль и окна квартир, однако никого не убили — ни мужчину, которого должны были устранить, ни кого-либо из жильцов дома (хотя такая вероятность была).
Также бандиты вместе с сообщником, который в состав группировки не входил, подожгли два автомобиля, чтобы заставить их владельцев исполнить долговые обязательства.