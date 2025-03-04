Банду киллеров-неудачников будут судить в Приморье

Установлено, что Марьин собрал банду для устранения неугодных лиц и выбивания долгов через психологическое давление на должников. Он обеспечил исполнителей убийств денежным вознаграждением, киллеры планировали преступления и к ним готовились, заполучив вооружение, транспортные средства и средства конспирации, но убийства не задались. Одного из потерпевших пытались устранить несколько раз, но бандиты то не могли попасть в цель при стрельбе из огнестрельного оружия, то неосторожно с этим оружием обращались.