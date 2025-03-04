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Экс-главу Березовки осудили к 10 годам колонии

В Красноярском крае суд признал бывшего главу поселка Березовка Сергея Суслова виновным в превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальными землями стоимостью 67 млн рублей.

Источник: Reuters

Установлено, что в период с 2015 года по 2020 год чиновник на основании заявлений заинтересованных лиц перевел 16 земельных участков общей площадью 250 тыс. кв. м из производственных и водоохранных зон в сельскохозяйственные.

«Главе пришлось нарушить генплан поселка и правила землепользования и застройки, однако это позволило ему реализовать участки местным жителям без проведения торгов и по заниженной стоимости — за 70 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

С учетом того, что Суслов уже был неоднократно судим за махинации с землей, по ч. 2 ст. 286 УК РФ суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Добавим, 14 участков вернули в муниципальную собственность, а стоимость оставшихся двух — 14,8 млн рублей — прокуратура взыскала с осужденного в счет погашения ущерба за их реализацию в собственность добросовестных приобретателей.