ДТП с тягачом и легковушкой перекрыло гостевую трассу Владивостока

По предварительным данным, грузовой автомобиль поворачивал на трассу с территории прибрежной промзоны в бухте Улисс в районе остановки «Катерная». Из-за острого угла разворота грузовик занял все три полосы движения, и в него врезалась легковушка.
Центр организации дорожного движения Владивостока предупреждает водителей о затруднении на участке трассы и просит выбирать альтернативные пути проезда в сторону Патрокла и острова Русский. Возможность преодолеть перегороженный участок есть, но для этого водителям приходится объезжать участников ДТП по второстепенной дороге, примыкающей к перекрёстку.
А часом ранее столкновение двух автомобилей произошло на перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока в районе остановки «Парк Победы», создав препятствие для транспортного потока, двигающегося в сторону пригорода.