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ДТП с тягачом и легковушкой перекрыло гостевую трассу Владивостока

Этим утром на гостевой трассе Владивостока произошло ДТП с участием тягача-длинномера и легкового автомобиля, которое заблокировало движение в сторону Русского моста, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По предварительным данным, грузовой автомобиль поворачивал на трассу с территории прибрежной промзоны в бухте Улисс в районе остановки «Катерная». Из-за острого угла разворота грузовик занял все три полосы движения, и в него врезалась легковушка.

Центр организации дорожного движения Владивостока предупреждает водителей о затруднении на участке трассы и просит выбирать альтернативные пути проезда в сторону Патрокла и острова Русский. Возможность преодолеть перегороженный участок есть, но для этого водителям приходится объезжать участников ДТП по второстепенной дороге, примыкающей к перекрёстку.

А часом ранее столкновение двух автомобилей произошло на перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока в районе остановки «Парк Победы», создав препятствие для транспортного потока, двигающегося в сторону пригорода.

ДТП