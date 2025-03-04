ДТП с тягачом и легковушкой перекрыло гостевую трассу Владивостока

Центр организации дорожного движения Владивостока предупреждает водителей о затруднении на участке трассы и просит выбирать альтернативные пути проезда в сторону Патрокла и острова Русский. Возможность преодолеть перегороженный участок есть, но для этого водителям приходится объезжать участников ДТП по второстепенной дороге, примыкающей к перекрёстку.